Американські ракети ATACMS. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183582-bayden-zrobyv-zayavu-pro-rakety-atacms-dlya-ukrayiny.html

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Питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS все ще розглядається Сполученими Штатами Америки.

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Посилення російських повітряних атак на Київ не стало несподіванкою для Білого дому. Саме через посилення російської агресії, США надаватимуть Україні озброєння та техніку. Вашингтон надасть Києву все необхідне. Про це заявив президента США Джо Байден.

Це питання все ще у грі, — заявив американський лідер у відповідь на запитання журналістів про ракети ATACMS для України.

Раніше повідомлялося, що американські конгресмени закликали Байдена передати Україні зброю більшої дальності, зокрема ракети ATACMS.

Як відомо, ATACMS — це американська балістична ракета малої дальності. Виробляється компанією Lockheed Martin. Може встановлюватись на M270 MLRS (дві ракети) або M142 HIMARS (одна ракета). Дальність ураження цієї зброї до 300 км.

Нагадаємо, у квітні голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Сполучені Штати зараз США не планують передавати Україні ракети великої дальності ATACMS. Альтернативою цим ракетами американський військовий назвав ударні безпілотні літальні апарати.