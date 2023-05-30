Депутата-«слугу» Трубіцина просять оголосити у міжнародний розшук

https://racurs.ua/ua/n183597-deputata-slugu-trubicyna-prosyat-ogolosyty-u-mijnarodnyy-rozshuk.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабара.

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Трубіцин вже двічі не зʼявився на судове засідання, оскільки виїхав з України і тепер його місце перебування невідоме. Також обвинувачення вимагатиме сплати всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та клопотатиме про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, щойно його затримають.

На початку лютого 2022 року за Трубіцина внесли заставу в розмірі 14 млн 886 тис. грн. Згодом ухвала слідчого судді зменшила розмір застави до 10 млн 886 тис. грн — 2 млн грн переказали для ЗСУ, а 2 млн грн повернули заставодавцю. У червні 2022 розмір застави зменшили до 9 млн 886 тис. грн — 1 млн грн повернули заставодавцю.

Нині прокурор підготував два клопотання: про оголошення в міжнародний розшук і клопотання про звернення застави в дохід держави. 30 травня адвокати Трубіцина припинили його захист. Суд відклав засідання до 13.00 понеділка 5 червня і доручив регіональному Центру безоплатної правової допомоги призначити Трубіцину захисника.

Нагадаємо, 40-річний Владислав Трубіцин є депутатом Київської міськради IX скликання від партії «Слуга народу», головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Після підозри Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії.