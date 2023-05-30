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Ракурс
Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі - Федоров

Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — Федоров

30 тра 2023, 18:58
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Вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали у вівторок ввечері.


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Про це сьогодні, 30 травня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. Уточнюємо деталі, — написав Федеров у Телеграм.

Нагадаємо, 25 травня нацгвардійці уразили російські літаки під Мелітополем. Тоді пара російських Су-25 намагалися атакувати позиції українських захисників. По літаках відпрацювали з переносних зенітно-ракетних комплексів. Одна з «сушок» була повністю знищена, але пілот зумів катапультуватися на тимчасово окупованій території. Другий літак було пошкоджено, він зайшов на аварійну посадку. Тоді у кінці злітної смуги мешканці Мелітополя побачили чорний стовп диму, а перед тим чули глухі вибухи.

Джерело: Ракурс


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