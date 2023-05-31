Путін применшив значення атаки безпілотників на москву — ISW

https://racurs.ua/ua/n183615-putin-prymenshyv-znachennya-ataky-bezpilotnykiv-na-moskvu-isw.html

Ракурс

Володимир путін, воєнний злочинець рф, президент країни-агресора, спробував применшити значення атаки безпілотників на москву, щоб не визнавати свої обмежені можливості «відплатити» Україні. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

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Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки «два-три дні тому». Він натякнув, що удари по москві були відповіддю Києва на російські удари.

Міноборони росії не заявляло, що завдавало ударів по штабу української військової розвідки, немає жодних підтверджень заяви путіна, — пише ISW.

Наголос путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою дати зрозуміти, що рф вже активно відповідає і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації".

В ISW також звернули увагу на те, що росії все ще потрібно «працювати» над удосконаленням своєї ППО. В інституті вважають, що відповідною заявою путін спробував випередити закиди з боку російських ультранаціоналістів, які раніше вже критикували неефективність ППО в Москві та у регіонах на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 25−30 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.