470 загарбників, засіб ППО і три ББМ рф знищили ЗСУ за добу — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n183617-470-zagarbnykiv-zasib-ppo-i-try-bbm-rf-znyschyly-zsu-za-dobu-genshtab.html

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Втрати росії у війні проти України станом на 31 травня порахували у Генеральному штабі Збройних сил України. За минулу добу наші захисники ліквідували близько 470 російських окупантів, знищили засіб протиповітряної оборони, три бойові броньовані машини та 32 безпілотники різних типів.

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Загальні бойові втрати рф з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 207 тис. 910 (+470 осіб ліквідовано);

танків — 3 тис. 802;

бойових броньованих машин — 7 тис. 472 (+3 од.);

артилерійських систем — 3 тис. 460 (+15 од);

РСЗВ — 575;

засобів ППО — 333 (+1 од.);

літаків — 313;

гелікоптерів — 298;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 124 (+32);

крилатих ракет — 1 тис. 107;

кораблів /катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 230 (+11);

спеціальної техніки — 454.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом 30 травня Сили оборони України відбили 22 атаки противника. Рф завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні дрони Shahed. Майже всі безпілотники були знищені нашими захисниками. Проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.