Знімали роботу ППО — СБУ спіймала ще дев’ятьох “блогерів”

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Ракурс

Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в середу оголошує підозру кільком блогерам, які оприлюднили відеозаписи роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня.

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Оперативники викрили ще дев’ятьох жителів Києва, які показали у соцмережах роботу протиповітряної оборони під час масованих атак РФ. Їх передадуть СБУ. Про це повідомляє поліція Києва.

«Блогери» знімали на роботу ППО під час атак ворога, а потім виклали відео у соціальних мережах. Таким чином вони розкрили специфіку протиповітряної оборони. Поліція встановила особи порушників. Ними виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Зловмисників доставили до відділків поліції, де ті надали пояснення. Тепер порушників передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, під час нічної атаки росіян 16 травня декілька блогерів у Києві зняли та опублікували у мережі роботу ППО. СБУ викрила шістьох осіб, які причетні до цього. Також, за даними ЗМІ, СБУ вручить підозру Інні Вороновій — київській блогерці та співачці, а також екс-дружині наркодилера Юрія Чернецького, яка «засвітила» у соцмережі роботу ППО у столиці.