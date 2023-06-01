Чи битимуть західною зброєю по “Іскандерах” у росії, вказали Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n183672-chy-bytymut-zahidnou-zbroieu-po-iskanderah-u-rosiyi-vkazaly-povitryani-syly.html

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У Повітряних силах Збройних сил України розповіли, чи битимуть західною зброєю по пунктах дислокації «Іскандерів» на території росії.

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Україна не має права завдавати ударів західною зброєю по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», які розташовано на території рф, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ми не атакуємо цілі на території рф. Як каже керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають, — додав він.

Однак заборона не поширюється на тимчасово окуповані території. Там ЗСУ мають право вражати будь-які об'єкти з будь-яких видів озброєння.

За словами Ігната, росія має обмежену кількість «Іскандерів».

Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували, — зазначив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, цієї ночі по Україні росія вдарила з Клінців у Брянській області. Час підльоту — лічені хвилини. Саме тому і повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту першої роботи ППО. Бойова частина «Іскандерів» — близько 500 кг, дальність ураження — 500−600 км. «Іскандер-К» — це аналог «Калібру», але наземного базування, не морського, «Іскандер-М» — балістика, та, що летить високо вгору і звідти повертається вниз на високій швидкості. По балістиці працюють комплекси MIM-104 Patriot.