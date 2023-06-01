Стрілянина в Одесі - на місці загинула жінка, у швидкій – водій авто

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Смертельна стрілянина в Одесі сталася 1 червня. Про це повідомила прес-служба поліції.

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Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеси надійшло на спецлінію «102» близько п’ятнадцятої години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

На місці події працюють поліцейські.