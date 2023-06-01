Міноборони США на 118 млн доларів придбає САУ Gepard для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183683-minoborony-ssha-na-118-mln-dolariv-prydbaie-sau-gepard-dlya-zsu.html

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Американська компанія Global Military Products Inc. підписала контракт з Міністерством оборони США на суму 118,3 млн дол. Контракт передбачає поставку Збройним силам України зенітних самохідних установок Gepard.

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Контракт виконуватиметься в йорданському Аммані. Орієнтовна дата завершення робіт 30 травня 2024 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Київ може розраховувати на підтримку Вашингтона.

Україна може розраховувати на потужний пакет політичної і практичної підтримки за підсумками липневого саміту НАТО, — вказав Блінкен.

З його слів, союзники також продовжать працювати над тим, щоб підвищувати оперативну сумісність української армії з арміями НАТО та наближати Україну до стандартів Північноатлантичного альянсу.