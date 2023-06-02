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Понад 480 дітей в Україні стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора
484 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183696-484-dytyny-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 2 червня, вже 484 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 992 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на інформацію ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 462;
- Харківській області — 279;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 103;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 74;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
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