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Понад 480 дітей в Україні стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

484 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

2 чер 2023, 11:19
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 2 червня, вже 484 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 992 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на інформацію ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 462;
  • Харківській області — 279;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 103;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 74;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Понад 480 дітей в Україні стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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