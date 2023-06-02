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Ракурс
Суд арештував акції дружини Медведчука у семи підприємствах, фото: СБУ

Акції дружини Медведчука у семи підприємствах Одещини заарештував суд (ФОТО)

2 чер 2023, 13:16
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Суд за матеріалами СБУ заарештував акції дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко у семи припортової інфраструктури на Одещині на загальну суму майже 740 млн грн.


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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Йдеться про корпоративні права в таких підприємствах:

  • АТ «Ексімнафтопродукт»;
  • ПрАТ «Синтез Ойл»;
  • ПрАТ «Синтез Транзит»;
  • ТОВ «Укрлоудсистем»;
  • АТ «Одеснафтопродукт»;
  • ПрАТ «Чорноморський паливний термінал»;
  • ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, — зазначають у СБУ. — Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

У СБУ наголошують, що вказані компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За це правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Суд арештував акції дружини Медведчука у семи підприємствах, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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