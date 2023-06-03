Сили оборони відбили 14 атак біля Мар’їнки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n183721-zsu-vidbyly-14-atak-bilya-mar-yinky-vorog-zaznav-znachnyh-vtrat-genshtab.html

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Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

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Протягом минулої доби, 2 червня, відбулось 29 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог без успіху наступав поблизу Новоселівського Луганської області, а на Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки на Луганщині та Спірного на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 3 червня.

На Бахмутському напрямку загарбники вели наступальні дії у напрямку Іванівського, але успіху не мали. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Мар’їнки, але захисники відбили всі 14 атак противника. Росіяни зазнали значних втрат в живій силі та техніці.

Літаки, гелікоптери та безпілотники Повітряних сил за добу завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та ворожу реактивну систему залпового вогню.

Нагадаємо, 2 червня ЗСУ завдали удару по критично важливих для російських військ об'єктах на окупованих територіях Приазов’я. Сили оборони поцілили по морському порту Бердянську, який окупанти використовують як логістичний хаб для доправлення морем боєприпасів та іншого військового майна.