Генічеськ перебуває під російською окупацією, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n183743-okupanty-u-genichesku-utrymuut-proukrayinskyh-jyteliv-u-pidvalah-podatkovoyi-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

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Зокрема, у розташованому на південному сході Херсонської області місті Генічеську громадяни України з проукраїнською позицією примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, рашисти продовжують використовувати інфраструктуру окупованих територій для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.