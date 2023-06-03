Окупанти у Генічеську утримують проукраїнських жителів у підвалах податкової — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n183743-okupanty-u-genichesku-utrymuut-proukrayinskyh-jyteliv-u-pidvalah-podatkovoyi-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.
Зокрема, у розташованому на південному сході Херсонської області місті Генічеську громадяни України з проукраїнською позицією примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, рашисти продовжують використовувати інфраструктуру окупованих територій для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
Нещодавно, в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості, — зазначають у Генштабі.