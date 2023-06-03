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Ракурс
Генічеськ перебуває під російською окупацією, фото: «Новинарня»

Окупанти у Генічеську утримують проукраїнських жителів у підвалах податкової — Генштаб

3 чер 2023, 19:56
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Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.


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Зокрема, у розташованому на південному сході Херсонської області місті Генічеську громадяни України з проукраїнською позицією примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, рашисти продовжують використовувати інфраструктуру окупованих територій для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Нещодавно, в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості, — зазначають у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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