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рф намагається укомплектувати нові військові формування. Фото:
Командування рф намагається укомплектувати нові військові формування — ISWhttps://racurs.ua/ua/n183755-komanduvannya-rf-namagaietsya-ukomplektuvaty-novi-viyskovi-formuvannya-isw.htmlРакурс
Нові військові формування намагаються створити та укомплектувати російські окупанти.
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Створити нові формування хочуть без проведення загальної мобілізації. До окупаційних військ громадян країни-агресора намагаються заманювати грошима. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадують, що в середині травня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що влада кабардино-балкарської республіки пропонує виплачувати 20 тис. руб., це приблизно 240 дол., жителям, які приєднаються до новосформованого 40-го армійського корпусу.
А влада ростовської області доручила військкоматам виплатити премії добровольцям, які вступають на службу за контрактом у ростовський георгіївський мотострілецький батальйон 144-ї ОМБР 40-го армійського корпусу.
Пропагандисти зазначили, що це перші випадки 40-го армійського корпусу в публічній пресі. Фахівці Інституту також не фіксували згадок про це формування до повідомлень з середини травня.
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що за час війни з Україною російські повітряно-десантні війська сильно деградували та втратили свій «елітний» статус, який був у них до початку повномасштабного вторгнення. Однак навіть зараз командування зсу росії намагається вберегти ці підрозділи.
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