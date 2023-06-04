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Корабель КНР влаштував провокацію есмінцю США.
Корабель КНР влаштував провокацію есмінцю США у Тайванській протоці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183760-korabel-knr-vlashtuvav-provokaciu-esmincu-ssha-u-tayvanskiy-protoci-video.htmlРакурс
Китайський військовий корабель Luyanh III влаштував провокацію у Тайванській протоці.
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Судно КНР ледь не зіштовхнулося з американським есмінцем Chung-Hoon. Інцидент трапився 3 червня під час спільних американо-канадських у навчань, коли есмінець проекту DDG 93 разом з канадським фрегатом HMCS Montreal робили плановий перехід через Тайванську протоку у водах, де діє свобода навігації. Навчання відповідали міжнародному праву. Про це повідомляє CNN.
У цей час китайський Luyanh III наблизився на небезпечну відстань до американського есмінця, чим створив загрозу зіткнення. Відстань між кораблями тоді склала всього 137 м.
Згодом судно КНР повторило небезпечний маневр — перетнуло курс есмінця з правого борту на відстані 1 тис. 828 м.
Пекін та Вашингтон після цього звинуватили один одного у провокаціях. Зокрема, міністр оборони Китаю Лі Шаньфу заявив, що Сполучені Штати нібито хотіли дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон.
Вони тут не для мирного проходу, вони тут для провокації, — зазначив Лі Шаньфу.
Нагадаємо, у березні лідер Китаю Сі Цзіньпін на щорічному засіданні парламенту розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав своїм генералам «сміливо воювати».
Джерело: CNN
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