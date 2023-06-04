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Ракурс
Корабель КНР влаштував провокацію есмінцю США.

Корабель КНР влаштував провокацію есмінцю США у Тайванській протоці (ВІДЕО)

4 чер 2023, 14:19
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Китайський військовий корабель Luyanh III влаштував провокацію у Тайванській протоці.


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Судно КНР ледь не зіштовхнулося з американським есмінцем Chung-Hoon. Інцидент трапився 3 червня під час спільних американо-канадських у навчань, коли есмінець проекту DDG 93 разом з канадським фрегатом HMCS Montreal робили плановий перехід через Тайванську протоку у водах, де діє свобода навігації. Навчання відповідали міжнародному праву. Про це повідомляє CNN.

У цей час китайський Luyanh III наблизився на небезпечну відстань до американського есмінця, чим створив загрозу зіткнення. Відстань між кораблями тоді склала всього 137 м.

Згодом судно КНР повторило небезпечний маневр — перетнуло курс есмінця з правого борту на відстані 1 тис. 828 м.

Пекін та Вашингтон після цього звинуватили один одного у провокаціях. Зокрема, міністр оборони Китаю Лі Шаньфу заявив, що Сполучені Штати нібито хотіли дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон.

Вони тут не для мирного проходу, вони тут для провокації, — зазначив Лі Шаньфу.

Нагадаємо, у березні лідер Китаю Сі Цзіньпін на щорічному засіданні парламенту розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав своїм генералам «сміливо воювати».

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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