Китай готується до війни - Foreign Affairs

https://racurs.ua/ua/n181499-kytay-gotuietsya-do-viyny-foreign-affairs.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін на щорічному засіданні парламенту розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав своїм генералам «сміливо воювати».

Про це пише видання Foreign Affairs, журналісти якого проаналізували останні промови китайського лідера. На їхню думку, Сі Цзіньпін готує Пекін до війни, зокрема проти Тайваню. Останнім часом риторика Сі Цзіньпіна стала більш агресивною. Також уряд Китаю збільшив на 7,2% оборонний бюджет (який подвоївся за останнє десятиліття), готує бомбосховища і посилює резервні сили.

Foreign Affairs зауважує, що війне наразі не є неминучою, але світ уже не може ігнорувати дії Китаю. Разом з тим, впродовж останніх місяців Пекін оприлюднив нові воєнні закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси «Мобілізації національної оборони» по всій країні.