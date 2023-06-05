Україна створила мережу агентів в рф і передає їм дрони контрабандою – CNN

https://racurs.ua/ua/n183792-ukrayina-stvoryla-mereju-agentiv-v-rf-i-peredaie-yim-drony-kontrabandou-cnn.html

Ракурс

Україна розгорнула на території росії мережу добре підготовлених агентів для диверсій та надає їм безпілотники власного виробництва, які, ймовірно, потрапляють до рф контрабандними маршрутами.

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Як пише CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з даними розвідки США, американські посадовці вважають, що проукраїнські агенти в рф здійснили атаку на кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території росії, а не України.

На думку посадовців США, Україна розробила диверсійні групи всередині рф, що складаються з проукраїнськи налаштованих людей, добре підготовлених для ведення такого роду війни. Київ надав їм безпілотники українського виробництва. Двоє посадовців заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-який з ударів був здійснений за допомогою американських безпілотників.

Видання зауважує, що українська сторона створила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки безпілотників або їхніх компонентів до рф, де їх потім збирають.