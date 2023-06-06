НАТО відреагувало на підрив окупантами Каховської ГЕС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183821-nato-vidreaguvalo-na-pidryv-okupantamy-kahovskoyi-ges.html

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Теракт росії на Каховській ГЕС прокоментували в Північноатлантичному альянсі.

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Цей воєнний злочин російських загарбників наражає на ризик тисячі мирних жителів та знищує екологію місцевості. Крім того, це демонструє жорстокість москви. Про це 6 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.

Руйнування Каховської греблі сьогодні наражає на ризик тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни росії в Україні, — зазначив він.

Нагадаємо, вночі 6 червня війська російської федерації підірвали дамбу Каховської ГЕС. У Головному розвідувальному управлінні МОУ заявили, що мають докази того, що ворог підірвав дамбу дистанційно. Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини.

В «Укргідроенерго» повідомили, що підірвана гребля не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищене.

У зоні потенційного затоплення опинилися близько 80 населених пунктів, більшість із них на тимчасово окупованій території. Крім того, через підрив у Дніпро потрапило 150 т машинного мастила.