Армія рф використовує українців у якості «живого щита». Фото:

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Армія росії використовує українців у якості «живого щита» на підтоплених територіях окупованої Херсонської області.

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Евакуйованих мирних мешканців із затоплених населених пунктів, де піднявся рівень води через підрив ворогом дамби Каховської ГЕС, окупанти використовують для прикриття. Людей розселяють у пансіонатах та базах відпочинку разом з підрозділами загарбників, щоб прикритися від обстрілів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 червня.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 8 червня російська армія обстріляла будівлю школи № 2 у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. У цьому навчальному закладі збиралися люди із затоплених внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС домівок.