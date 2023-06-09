Bloomberg: США готуються оголосити про великий пакет допомоги Україні, який дозволить зміцнити її ППО

https://racurs.ua/ua/n183904-ssha-gotuutsya-ogolosyty-pro-velykyy-paket-dopomogy-ppo-ukrayiny-bloomberg.html

Ракурс

Американське видання Bloomberg, посилаючись на неназваних офіційних осіб в адміністрації США, повідомляє, що Вашингтон готується оголосити про новий пакет допомоги для України на суму понад 2 млрд дол.

.

Офіційно про це може бути оголошено вже у п’ятницю, повідомляє агентство.

За даними Bloomberg, фінансування буде надіслано каналом USAI.

Цей канал, на відміну від PDA, що передбачає негайну передачу озброєнь із запасів Пентагону та ліміт якого на цей фінансовий рік вже близький до вичерпання, призначений для укладання контрактів із американськими виробниками на виготовлення тих чи інших озброєнь, необхідних Україні.

Постачання цим каналом розраховані більш віддалену перспективу — від 9−10 місяців до кількох років.

У даному випадку, як пише агентство, новий пакет допоможе Україні придбати зенітні ракетні комплекси середньої дальності Hawk, а також два різновиди ракет для комплексів Patriot, які вже стоять на бойовому чергуванні в Україні.

Американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності Hawk був прийнятий на озброєння в США в 1960 році і з того часу неодноразово модернізувався. Його пізніші версії здатні вражати як літаки, а й крилаті ракети. До 2002 року США поступово замінили його на більш сучасні системи, але він продовжує залишатися на озброєнні низки країн.

За даними відкритих джерел, всього на даний момент у США та деяких інших країнах було вироблено 1 тис. 700 таких комплексів.