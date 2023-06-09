Трампу висунуто нове звинувачення, він має прийти до суду

Дональду Трампу висунуто звинувачення. Він має з'явитися до суду

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Ракурс

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що федеральна влада висунула проти нього звинувачення у неналежному поводженні із секретними документами.

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Він наполягає на своїй невинуватості та звинувачує нинішнього президента у переслідуванні з політичних мотивів.

За повідомленнями американських ЗМІ, Трампу пред’явлено звинувачення за сімома пунктами, включаючи неправомірне зберігання секретних документів. Самі звинувачення поки що не оприлюднені.

Корумпована адміністрація Байдена повідомила моїх адвокатів, що проти мене висунуті звинувачення, мабуть, через газетну качку з коробками, — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, йому наказано з’явитися до будівлі федерального суду в Майамі, штат Флорида у 13 червня о третій годині дня.

Це вже друге обвинувачення на адресу Дональда Трампа і перше в історії звинувачення на адресу колишнього президента США, висунуте федеральною прокуратурою.

Відомо, що один із пунктів звинувачення, які екс-президенту оголосили у квітні 2023 року, стосується виплати 130 тис. дол. порноакторці Стормі Деніелс (справжнє ім’я — Стефані Кліффордс), яка погодилася не розкривати інформацію про свій сексуальний зв’язок із Трампом перед виборами 2016 року.

Як зазначали американські ЗМІ, Трамп став першим в історії США колишнім чи чинним президентом, якому висунуть кримінальне звинувачення.

Трамп веде кампанію з повернення у президентське крісло у 2024 році. Експерти в галузі права вважають, що нинішні звинувачення не зможуть обмежити його можливості щодо участі у передвиборчих перегонах.

Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента від Республіканської партії на майбутніх виборах.