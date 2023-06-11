Наступ ЗСУ - що пишуть про нього на Заході та московити

https://racurs.ua/ua/n183986-nastup-zsu-scho-pyshut-pro-nogo-na-zahodi-ta-moskovyty.html

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Західні військові експерти та ЗМІ цими днями багато пишуть про контрнаступ України та спроби визволення своєї території від російських загарбників.

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Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 тис. українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою. За інформацією Reuters, Київ має 12 бригад загальною чисельністю 50−60 тисяч осіб, готових до контрнаступу.

Нинішній контрнаступ України «швидше за все, буде повільнішим, смертоноснішим і менш вражаючим у досягненні негайних територіальних здобутків», ніж минулорічні успіхи у відвойовуванні Херсону та територій Харківщини, пише Центр аналізу європейської політики.

Але це не означає, що [контрнаступ] не матиме успіху, — вважають аналітик цього центру.

За припущенням Times, контрнаступ України «починається із Запоріжжя» і просуватиметься на південь, щоб вийти до Азовського моря біля Мелітополя та Бердянська та відрізати шлях росії до Криму

Reuters пише, що початковим пріоритетом України є спроба вивести росіян з рівноваги та досягти тактичної несподіванки через обман і маскування

Один із найавторитетніших військових експертів, генерал у відставці Девід Петреус каже, що «українці зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків». Додає, що втрати будуть важкими — наступ завжди веде до більших втрат, ніж оборона.

Старший співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики у США та колишній американський морпіх Роб Лі у своєму Твіттері звертає увагу на публікації російських військових блогерів про ситуацію на фронті та розвиток українського контрнаступу.

Судячи з даних телеграм-каналу «Рибар» (неофіційно пов’язаного з міноборони рф), найуспішніші українські війська діють у районі населеного пункту Велика Новосілка — воно знаходиться в Донецькій області, недалеко від кордону із Запорізькою областю.

Цей район також називають «Времєвським виступом» — за назвою села, що знаходиться у передній частині лінії фронту — якою вона була до початку українського контрнаступу.

Як пише «Рибар», 10 червня атаки ЗСУ у цьому районі відновилися, і українські військові змогли просунутися до села Урожайне.

Одночасно формування ЗСУ намагаються вийти до сусіднього селища Новодонецьке (воно знаходиться трохи на схід, тобто ближче до Донецька). За даними телеграм-каналу, російські військові «не підпускають ЗСУ» до цього населеного пункту.

На самому виступі українські підрозділи практично без бою зайняли Ненудний та Благодатне, — йдеться у повідомленні. Ці два населені пункти розташовані найближче до селища Велика Новосілка.

Як зазначає Роб Лі, основна оборонна лінія російських військ у цьому районі знаходиться досить далеко на південь від Урожайного, тобто, судячи з цих повідомлень, ЗСУ поки що до неї не дійшли.

Крім того, автор провоєнного телеграм-каналу WarGonzo Семен Пегов написав, що станом на ранок 11 червня російські військові провели безуспішну спробу контратаки у напрямку Північного (населений пункт на захід від Авдіївки). Ще одна невдала спроба контратаки відбулася на північний захід від Бахмута, пише Пегов.