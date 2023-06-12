ISW пише, що у росії намагаються применшити успіхи ЗСУ в рамках контрнаступу

https://racurs.ua/ua/n184000-moskovyty-prymenshuut-uspihy-ukrayinskogo-kontrnastupu-isw.html

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У вихідні українські війська провели наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів, проте заяви про «прорив» поки що передчасні.

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Про це пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська досягли успіхів на заході Донецької області та у західній частині Запорізької області. Повідомлялося, що ЗСУ наступали на південь від Великої Новосілки та звільнили, зокрема, Макарівку, Ненудне, Благодатне, Сторожове та Новодарівку.

Російські джерела це підтвердили, але спробували применшити значущість успіхів українських військ.

За їхніми словами, бої продовжуються у «сірій зоні» або в спірних районах, а українські військові діють у районах, які російські сили не повністю зайняли до початку контрнаступу Києва.

Російські джерела, ймовірно, називають просування українських територій через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українських сил через оборонні лінії, — пишуть експерти.

Раніше в ISW зазначали, що ЗСУ мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів, завдяки західному обладнанню.

Російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ «відмінну» оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.