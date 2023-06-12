Окупанти готують техногенну катастрофу на хімічному заводі «Кримський титан» у Армянську, – ГУР

https://racurs.ua/ua/n184008-okupanty-gotuut-tehnogennu-katastrofu-na-himichnomu-zavodi-krymskyy-tytan-u-armyansku-gur.html

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Окупанти мінують завод «Кримський титан», що в Армянську на півночі Криму.

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Теракт на цьому підприємстві означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками, адже на холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку, повідомили 12 червня в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

2 червня влада Херсонщини попередила про ймовірну підготовку військами рф провокації на хімічному заводі на півночі Криму. Керівник ОВА Прокудін стверджував, що російська армія завезла на територію заводу «Кримський титан» вибухівку і мінують територію.

Постраждати через можливий вибух можуть мешканці Криму, щонайменше семи областей України, Туреччини та росії. ОВА також оприлюднила пам’ятку, як діяти у разі хімічної небезпеки.

На початку січня 2023 року на захопленому росіянами заводі в Армянську зафіксували розміщення техніки та військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту рф.