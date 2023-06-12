Зеленський може зустрітися з президентом Бразилії на саміті миру в Японії

https://racurs.ua/ua/n184012-zelenskyy-moje-zustritysya-z-prezydentom-brazyliyi-na-samiti-myru-v-yaponiyi-iermak.html

Ракурс

Бразилія буде запрошена на Глобальний саміт миру, на якому буде обговорюватися формула миру президента Володимира Зеленського. Саміт планують у Японії.

.

Зараз триває організація цього саміту, розповів очільник канцелярії президента України Андрій Єрмак для CNN Brasil.

Вважаю, що саміт не буде повним без участі країн Глобального півдня, зокрема, Бразилії, Індії, Китаю, Саудівської Аравії та країн Африки. Україна дуже зацікавлена у розвитку відносин з Бразилією, в нашому стратегічному партнерстві. І ми готові зробити все від нас залежне для досягнення цієї мети, — написав Єрмак у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що Зеленський та президент Бразилії Лула не змогли зустрітися під час саміту країн «Групи семи» у Японії. Утім, український президент хоче зустрітися з президентом Бразилії.

Я не перший раз публічно і не публічно, через когось, через медіа і напряму президентові Лулі, і можу вкотре ще раз підтвердити — я зацікавлений у зустрічі із президентом Лулою. Я зацікавлений, щоб у мене була зустріч. Я пропонував у будь-якому форматі. Я запрошував президента неодноразово, запрошував з візитом в Україну. Ми з'єднувалися з командою президента Лули, коли він зустрічався в Іспанії, Португалії, він був у Європі, я думав скористатися цим часом, тому що відстань вже менша і я хочу, щоб він знайшов час. Потім у мене були на G7 зустрічі різні, і навіть хтось казав, що ми не знайшли… це маячня. Я зацікавлений у зустрічі з президентом Лулою. І я вважаю, що нам треба поговорити, — сказав у інтерв’ю для латиноамериканських ЗМІ н апочатку червня президент України.

1 червня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення росії в Україну. До цього він залишався на «боці миру».

Він також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України.

26 травня президент Бразилії відмовився їхати в росію на запрошення путіна. У своєму твіттері він написав, що готовий «вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру». Але, як бачимо, точно не в Санкт-Петербурзі, куди його кликав путін.

Раніше Лула де Сілва заявляв, що у війні винна не лише росія, а й Зеленський, США, ЄС і навіть натякав на передачі Криму рф. У січні він відмовився надсилати озброєння ЗСУ і сказав, що хоче стати «посередником» для завершення війни.