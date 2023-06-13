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Ракурс
Ми в наступі, вони – в обороні, допомагайте або мовчіть - старший сержант 47 бригади

Ми в наступі, вони — в обороні, допомагайте або мовчіть — старший сержант 47 бригади (ВІДЕО)

13 чер 2023, 09:47
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Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус «Маґура» оприлюднив емоційне звернення з приводу інформаційного поля. Валерій обурений тим, що українці часто ведуться на вкиди росіян, особливо щодо втрат у перші дні нашого наступу.


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Ми в наступі. Вони — в обороні. Вони зазнають втрати в рази більші за наші. Людям важко, але вони воюють, вигризають метр за метром, — йдеться на відео Маркуса.

Яскравий приклад російської брехні — у перший день, коли росіяни заявляли, що вже розбита 47 бригада, 350 загиблих — у бригаді було п’ять загиблих. Маркус просить не тягнути усе це в українське інформаційне середовище.

По втратах їхніх, тільки за вчорашній день — в Токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні кілька днів ми знищили півтора десятка їх танків, два «сонцепьока», а скільки знищили БМП — навіть не рахував, — каже Маркус.

Допомагайте або мовчіть, — сказав Маркус.

Джерело: Ракурс


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