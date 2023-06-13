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Вода з Дніпра до Криму не надходитиме щонайменше рік
Вода з Дніпра до Криму не надходитиме щонайменше рікhttps://racurs.ua/ua/n184042-voda-z-dnipra-do-krymu-ne-nadhodytyme-schonaymenshe-rik.htmlРакурс
Через руйнування Каховської ГЕС до Криму вода не надходитиме щонайменше рік.
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Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота.
Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, там не може бути води. Коли Крим буде деокуповано, ми вирішуватимемо питання комплексно — водопостачання наших чотирьох областей та Криму. Думаю, це буде не раніше наступного року після повені, — сказав Сирота.
Якщо з якихось причин Крим не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, буде просто перекритий, додав він.
Від нестачі води потерпатимуть також Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області
В інтерв’ю «Радіо Свобода» Сирота описав, як водопостачання Криму вже не може здійснюватися, тому що рівень у Каховському сховищі впав нижче за той, який необхідний для надходження води до Кримського каналу.
Нижче 12,70 метрів (так званої «мертвої зони») вже забори не працюють, — пояснив Сирота.
За словами Сироти, влада зараз розглядає альтернативні рішення щодо забезпечення населення водою, насамперед питною, коли нинішні запаси закінчаться.
Було доручено прем'єру швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Насамперед це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде здійснюватися довіз питної води. А потім працюватимуть, щоб була технічна вода, — розповів голова «Укргідроенерго».
Греблю на Каховській ГЕС росіяни підірвали у ніч на вівторок 6 червня, спричинивши катастрофічну повінь у Херсонській області та побоювання щодо довгострокових наслідків для екології.
Щоби зруйнувати Каховську ГЕС, потрібно було закласти вибухівку у конкретних місцях, на які могли вказати лише спеціалісти, розповів гендиректор Укргідроенерго.
За його словами, йдеться при цьому про сотні кілограмів вибухівки. Тому, вважає, таке мінування планувалося далеко не один день. Каховська ГЕС була спроєктована так, що могла витримувати ядерні удари та землетруси у 7 балів.
З цієї ж причини Сирота впевнений, що рф не може знищити, приміром, Київську ГЕС:
Ракетним ударом це зробити неможливо.