Вода з Дніпра до Криму не надходитиме щонайменше рік

https://racurs.ua/ua/n184042-voda-z-dnipra-do-krymu-ne-nadhodytyme-schonaymenshe-rik.html

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Через руйнування Каховської ГЕС до Криму вода не надходитиме щонайменше рік.

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Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота.

Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, там не може бути води. Коли Крим буде деокуповано, ми вирішуватимемо питання комплексно — водопостачання наших чотирьох областей та Криму. Думаю, це буде не раніше наступного року після повені, — сказав Сирота.

Якщо з якихось причин Крим не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, буде просто перекритий, додав він.

Від нестачі води потерпатимуть також Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області