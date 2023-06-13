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Вибухи в окупованому Луганську. Фото: соцмережі
Потужні вибухи прогриміли в окупованих Луганську та Криму (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184053-potujni-vybuhy-progrymily-v-okupovanyh-lugansku-ta-krymu-foto.htmlРакурс
Вибухи в тимчасово окупованому Луганську прогриміли у вівторок, 13 червня.
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Місцеві Telegram-канали повідомлять про «приліт» в районі авторинку. Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram пише, що відбувся «приліт» по базі російських загарбників.
Більш детальної інформації про інцидент поки нема. У мережі ширяться фото й відео після вибухів.
Також у соціальних мережах пишуть, що гучно й в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють, що гучний вибух було чутно у Кіровському районі, що в східній частині півострова.
Нагадаємо, в Запоріжжі внаслідок ракетної атаки Збройних сил України був ліквідований начальник штабу 35-ї загальновійськової армії російської федерації генерал-майор сергій горячев.