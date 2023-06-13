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Ракурс
Вибухи в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Потужні вибухи прогриміли в окупованих Луганську та Криму (ФОТО)

13 чер 2023, 17:19
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Вибухи в тимчасово окупованому Луганську прогриміли у вівторок, 13 червня.


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Місцеві Telegram-канали повідомлять про «приліт» в районі авторинку. Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram пише, що відбувся «приліт» по базі російських загарбників.

Більш детальної інформації про інцидент поки нема. У мережі ширяться фото й відео після вибухів.

Вибухи в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Вибухи в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Вибухи в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Вибухи в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Також у соціальних мережах пишуть, що гучно й в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють, що гучний вибух було чутно у Кіровському районі, що в східній частині півострова.

Нагадаємо, в Запоріжжі внаслідок ракетної атаки Збройних сил України був ліквідований начальник штабу 35-ї загальновійськової армії російської федерації генерал-майор сергій горячев.

Джерело: Ракурс


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