Укриття в Києві. Фото: tykyiv

https://racurs.ua/ua/n184082-rda-u-kyievi-zakupyla-barabany-dlya-ukryttiv-na-mayje-milyon-gryven.html

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У Києві для укриттів замовили 300 барабанів на майже 1 млн грн.

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Районна державна адміністрація Дніпровського району замовила для укриття 300 шкіряних барабанів та 153 комплекти молоточків за понад 890 тис. грн.

Договір на їх поставку уклали 11 травня, а постачальник мав їх доставити до 19 травня. Вартість одного барабану коливається від 1 тис. 900 грн до 3 тис. 960 грн, а ціна одного комплекту молоточків становить 136 грн. Музичні інструменти закупили начебто для «психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог». Про це йдеться на сайті державних публічних закупівель Prozorro.

Переможцем тендеру став засновник та директор ТОВ «Умная бумага» Роман Патрікей, це підприємство займається оптовою торгівлею товарів господарського призначення.

Депутат Київради Леонід Ємець шокований такою тратою державних коштів під час повномасштабної війни з росією.

Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тис. грн це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття?! За 890 тис.грн. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок?! — написав він у Facebook.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в Деснянському районі Києва неподалік зачиненого укриття під час повітряної тривоги загинуло троє людей, зокрема дитина. В КМДА після загибелі цивільних заявили, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими, а відповідальність за укриття несе балансоутримувач.

Після цього випадку правоохоронці влаштували перевірку укриттів по всій території України. Виявилося, що із 4 тис. 800 перевірених укриттів, непридатні до використання були 893. Зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту.