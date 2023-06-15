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Ракурс
Наталія Королевська, фото: «Вікіпедія»

Екс-нардепа від ОПЗЖ Королевську оголосили в розшук

15 чер 2023, 14:27
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Наталію Королевську, колишнього народного депутата від забороненої «Опозиційної платформи — За життя», оголошено в розшук.


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Відповідна інформація опублікована на інтернет-порталі МВС України.

Вказано, що в розшук Королевську оголосило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), її категорія: «особа, яка переховується від органів досудового розслідування».

Датою зникнення Королевської вказане 22 лютого 2023 року. Її звинувачують за ч. 1. ст. 366−2 Кримінального Кодексу — умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі дані відрізняються від достовірних на 500−2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зазначається, що запобіжний захід до Королевської не застосовувався.

У січні цього року Королевська та її чоловік Юрій Солод, який також входив до ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів. 24 лютого Верховна Рада позбавила їх мандатів.

Джерело: Ракурс


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