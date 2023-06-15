Командувач ракетної бригади розповів, як зенітники у травні збивали «Кинджали»

https://racurs.ua/ua/n184108-komanduvach-raketnoyi-brygady-rozpoviv-yak-zenitnyky-u-travni-zbyvaly-kyndjaly.html

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Командувач 96 ракетної бригади Сергій Яременко («Граніт») розповів про роботу зенітників 16 травня, коли була масована атака «Кинджалами».

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Тоді майже одночасно з різних напрямків летіли 16 балістичних цілей, більшість із них — прицільно на комплекс Patriot. Зенітники діяли злагоджено й організовано, розподілили цілі по секторах і підпустили ракети на мінімальну відстань, після чого знищили їх.

Командувач додав, що був шокований витримкою зенітників — вони розуміли, що атакують саме їх, але не запанікували ні на секунду.

Яременко розповів, що ще до 4 травня ніхто не був певен, що Patriot здатний знищувати ракети Х-47.

Усі тренування із застосування комплексу Patriot за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни-агресора, проводили в режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими, повідомили Аrmyinform.

У зенітників є традиція позначати на комплексах знищені цілі, але Яременко каже, що трафарету «Кинджалу» поки не виготовили, хоч загалом Patriot за якийсь місяць роботи вже знищив понад 80 повітряних цілей.

Цікаво було переглянути російські пабліки, де вони переконували, що Patriot застосовували американські розрахунки, адже його неможливо вивчити за той термін, який виділили країни-партнери. Насправді ж командир підрозділу, який навчався в США, вже за місяць телефонував і переконував: «Забирайте нас, ми вже все вивчили, все вміємо, готові захищати Україну!» Звісно, окрім знищення повітряних цілей, є чимало інших важливих аспектів, до прикладу, швидка зміна позицій. Тому ми продовжуємо аналізувати роботу західних комплексів, вивчаємо всі її тонкощі, — повідомив ракетник.

На його думку, саме Patriot є одним із найбільш досконалих комплексів протиповітряної оборони. Проте, очевидно, що він не може працювати сам по собі.

Для захисту України потрібна достатня кількість ЗРК різних типів як малої, так і середньої дальності, які в єдиній системі ППО прикриватимуть усі об'єкти.