Головний рабин України відповів на антисемітську заяву путіна про «поганого єврея Зеленського»

Головний рабин України відповів путіну про "поганого єврея Зеленського"

https://racurs.ua/ua/n184151-golovnyy-rabyn-ukrayiny-vidpoviv-na-antysemitsku-zayavu-putina-pro-poganogo-ievreya-zelenskogo.html

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Головний рабин України відповів кремлівському коротуну путіну на його антисемітські образи на адресу президента України Володимира Зеленського.

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Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним, — сказав Моше Реувен Асман для УНІАН.

Він додав, що в Україні немає неонацистів.

В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину, — зазначив рабин.

Моше Асман 9 червня потрапив під обстріл росіян у Херсоні. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Нагадаємо, що 16 червня під час виступу на Петербурзькому економічному форумі воєнний злочинець путін заявив, що Зеленський «не єврей, а ганьба єврейського народу».

Дозволивши собі цей образливий і антисемітський коментар, президент рф вкотре звинуватив Київ у «підтримці неонацизму». За словами путіна, він знав, що йому ставлять питання на цю тему, і тому напередодні, «коли лягав спати, попросив помічників підготувати матеріали на підтвердження своєї позиції».

Після чого зачитав кілька висловлювань українських націоналістів часів Другої світової (мабуть, підготовлених помічниками), а також увімкнув відео, присвячене їхнім злочинам (закадровий голос належить пропагандистові дмитру кисельову). На думку путіна, сучасна українська влада «захищає" таких людей.