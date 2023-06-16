У Конгресі США пропонують виділити Україні 80 млн дол. на постачання далекобійних ракет ATACMS

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Американські законодавці просять виділити 80 млн доларів на ATACMS для України.

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Така теза є в проєкті закону про потреби національної оборони США на 2024 фінансовий рік.

Кошти на закупівлю ракет можуть виділити в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає купівлю озброєнь для ЗСУ в американських виробників чи країн-партнерів.

21 червня у Конгресі відбудуться слухання щодо цього законопроєкту.

Середня вартість ракети ATACMS у 2022 році становила приблизно 1 млн дол.

Минулого тижня посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що Сполучені Штати «змінили тональність» щодо ATACMS для України.

Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS: якщо до цього всі відповіді звучали як Just forget it, тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється, — сказала посол України.

Маркарова розповіла, що медійна ситуація та публічні дискусії щодо постачання зброї весь час від початку повномасштабного вторгнення рф дуже відрізнялися від реальних обговорень. А більшість комунікації між українською та американською владою були непублічними.

На початку червня представники обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію із закликом до Джо Байдена передати Україні ATACMS. Також резолюція спонукає союзників і партнерів США надати Україні подібні ракетні системи далекого радіусу дії.

ATACMS — це ракети класу «земля-земля», які можуть уражати цілі на відстані близько 300 км.