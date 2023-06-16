Зеленський заявив, що путін або не контролює свою армію, або «неадекватний»

https://racurs.ua/ua/n184153-zelenskyy-zayavyv-scho-putin-abo-ne-kontroluie-svou-armiu-abo-neadekvatnyy.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари російських військ по Києву в день візиту лідерів африканських країн, на його думку, свідчать про те, що президент рф володимир путін «абсолютно» не контролює свою армію чи «неадекватний».

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Про це Зеленський сказав на прес-конференції у Києві 16 червня.

Він не контролює своїх збройних сил, включаючи найманців вагнерівців, тому що вони б’ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в країну, яка сьогодні влаштувала ракетний удар по них. Або ця людина не контролює [армію], або ця людина неадекватна. Тому що людина не готова бачити світ. Людина хоче повністю стерти та зруйнувати державу Україна. Якщо такі наміри в людини, то я маю багато питань, яке спілкування і який діалог [можуть бути] з цією людиною, — заявив Зеленський.

Він також сказав, що, на його думку, Україні слід заморозити всі дипломатичні відносини з росією доти, доки вона не виведе свої війська з українських територій, пише «Російська служба Бі-бі-сі».

Делегація лідерів країн Африки приїхала до Києва 16 червня, щоби обговорити із Зеленським свою мирну місію. Делегацію очолив президент ПАР Сіріл Рамафоса. У день візиту російські війська обстріляли Київ.

Після зустрічі із президентом України Рамафоса закликав сторони збройного конфлікту до деескалації. Він також запропонував провести дипломатичні переговори, пише CNN. Рамафоса зазначив, що після переговорів із Зеленським зустрінеться з володимиром путіним у Петербурзі 17 червня.

Країни розробили «заходи довіри», покликані припинити вогонь між Москвою та Києвом. Вони закликають, зокрема, відвести російські війська з України, відмовитись від розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі, призупинити ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна та пом’якшити санкції.

Увечері 17 червня делегація африканських лідерів представила свій «план досягнення миру». Він складається з 10 пунктів і передбачає: