рф наступає під Лиманом і стягує на Бердянський та Маріупольський напрямки додаткові сили — Міноборони

https://racurs.ua/ua/n184154-rf-nastupaie-pid-lymanom-i-styaguie-na-berdyanskyy-ta-mariupolskomu-napryamky-dodatkovi-syly.html

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Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала, що на напрямках, де ЗСУ в обороні, жодної позиції не втрачено, ворог не зміг просунутись.

За її словами, на сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.

Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Українські підрозділи проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ, — написала Маляр.

На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські війська стикаються з суцільним замінуванням полів.