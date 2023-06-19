Наслідки вибухів у валуйках. Фото: Telegram-канал Baza

https://racurs.ua/ua/n184227-guchni-vybuhy-progrymily-v-bielgorodskiy-oblasti-rosiyi-foto.html

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Низка вибухів пролунала в місті валуйки бєлгородської області росії у понеділок, 19 червня.

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Внаслідок вибухів пошкоджені будинки, автомобілі та проїжджа частина. Вибухи були настільки потужними, що деякі машини вибуховою хвилею перевернуло або закинуло на інші автомобілі. Над містом піднімається чорний дим. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Місцеві повідомляють нібито про обстріл. Російська влада поки не коментувала ці події.

Місто валуйки розташоване на півдні бєлгородської області, знаходиться за 15 км від кордону з Україною. Дані 2021 року свідчать, що в місті проживає 33 тис. осіб.

Нагадаємо, 5 червня у Бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Місцева влада заявила, що попередньою причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.