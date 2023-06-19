Про посилення атак «Шахедами» найближчими днями попередили військові. Фото: armyinform

https://racurs.ua/ua/n184235-viyskovi-poperedyly-pro-posylennya-atak-shahedamy-nayblyjchym-chasom.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація змінила тактику у використанні безпілотників.

.

Під час повітряних атак ворог використовує їх більш компактно. Це може означати те, що росіяни в очікуванні оновлення поставок «Шахедів», а значить посилить обстріли за допомогою БПЛА найближчими днями. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

На даному етапі можемо констатувати, що їх стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири, п’ять, сім одиниць, — зазначила вона.

За словами Гуменюк, посилені атаки можуть знову повернутися після отримання ворогом нових партій БПЛА. Такі атаки можуть відбутися вже за кілька днів. Ударні дрони окупанти запускають зі східного узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, вночі 19 червня росіян атакувала Одеську область крилатими ракетами морського базування «Калібр», а Дніпропетровську область — ударними дронами «Шахед». Всі вісім повітряних цілей були знищені системами ППО.