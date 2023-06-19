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рф атакувала Одещину «Калібрами». Фото:

рф атакувала Одещину «Калібрами», а Дніпропетровщину — «Шахедами»

19 чер 2023, 08:21
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Країна-агресор російська федерація вночі 19 червня атакувала Одеську область крилатими ракетами морського базування.


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Ворог випустив з підводного човна чотири «Калібри» з акваторії Чорного моря. Усі ракети були знищені на підльоті до узбережжя. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Гучно вночі було й на Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що протиповітряна оборона з повітряного командування «Схід» знищили над регіоном чотири безпілотники. Попередньо відомо, що це були ударні БПЛА «Шахед-136» та розвідувальний дрон «Орлан-10».

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що 18 червня українські військові знищили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який коштує близько 16 млн дол. Таким чином за три дні ЗСУ збили чотири Ка-52.

Джерело: Ракурс


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