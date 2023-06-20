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Повітряні сили вночі збили 32 із 35 “Шахедів”, на Київщині - понад два десятки
Повітряні сили вночі збили 32 із 35 «Шахедів», на Київщині — понад два десяткиhttps://racurs.ua/ua/n184259-povitryani-syly-vnochi-zbyly-32-iz-35-shahediv-na-kyyivschyni-ponad-dva-desyatky.htmlРакурс
Масований удар по України влаштували воєнні злочинці окупаційної армії росії у ніч на 20 червня. Українським силам ППО вдалося знищити 32 з 35 іранських дронів-камікадзе Shahed. Їх запускали з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.
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Противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об'єктах України. Пуски здійснювались з північного та південного напрямків — Брянської області та східного узбережжя Азовського моря, — йдеться у ранковому повідомленні Повітряних сил Збройних сил України
30 «Шахедів» знищили сили та засоби Повітряних сил, ще два — підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.
Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів — Київщина. Тут знищено понад два десятки «Шахедів».
Окрім цього, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою — ракетами «Іскандер-М"/С-300.
Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ, — підсумували військові.