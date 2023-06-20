Повітряні сили вночі збили 32 із 35 “Шахедів”, на Київщині - понад два десятки

https://racurs.ua/ua/n184259-povitryani-syly-vnochi-zbyly-32-iz-35-shahediv-na-kyyivschyni-ponad-dva-desyatky.html

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Масований удар по України влаштували воєнні злочинці окупаційної армії росії у ніч на 20 червня. Українським силам ППО вдалося знищити 32 з 35 іранських дронів-камікадзе Shahed. Їх запускали з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

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Противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об'єктах України. Пуски здійснювались з північного та південного напрямків — Брянської області та східного узбережжя Азовського моря, — йдеться у ранковому повідомленні Повітряних сил Збройних сил України

30 «Шахедів» знищили сили та засоби Повітряних сил, ще два — підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів — Київщина. Тут знищено понад два десятки «Шахедів».

Окрім цього, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою — ракетами «Іскандер-М"/С-300.