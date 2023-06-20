Скільки триватиме передача ЗСУ літаків F-16, назвав Держдепартамент США - винищувач F-16

https://racurs.ua/ua/n184277-skilky-tryvatyme-peredacha-zsu-litakiv-f-16-nazvav-derjdepartament-ssha.html

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Для передачі Збройним силам України багатофункціональних легких винищувачів F-16 з території США або іншої країни-союзника може знадобитися кілька місяців.

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Про це повідомляє видання Military Times.

Наразі Вашингтон не оголосив про передачу винищувачів F-16 Україні. Проте країна підтримує намір інших союзників доставити ці літаки Києву. У травні ЗМІ повідомляли, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні частини свого авіапарку F-16 і планують розпочати навчання пілотів. Проте, як заявив представник зовнішньополітичного відомства США Стен Браун, передача таких літаків Україні має бути «цілісним» підходом, включаючи навчання пілотів і техніків.

Одним із перших кроків у передачі літаків F-16 стане ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як ліцензія на передачу літака взагалі з’явиться. Потім необхідно ідентифікувати самі літаки — чи доставлятимуть їх через передачу третьою стороною чи іншим механізмом. Держдеп вже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн, як Нідерланди, задля запуску процесу навчання пілотів. Браун відмовився назвати конкретні терміни завершення оформлення документів.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди озвучили готовність передати свої літаки F-16. Передача винищувачів можлива лише після навчання пілотів. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони вже почалось.