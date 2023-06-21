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Ракурс
Пентагон помилився на користь України - Міноборони США рахувало вживану зброю за ціною нової

Пентагон помилився на користь України — Міноборони США рахувало вживану зброю за ціною нової

21 чер 2023, 08:18
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Сполучені Штати мають більше додаткових коштів, аніж вважалося. Пентагон зможе надати Україні військову допомогу на 6,2 млрд дол. суму до кінця фінансового року.


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Це стало можливим через те, що Пентагон помилково завищив вартість військової допомоги Україні на таку суму. Причина помилки — вартість переданої вживаної зброї рахували за ціною нової.

У травні Пентагон оголошував, що вартість допомоги була завищена на три мільярди, але тепер перевірив ще раз документи та з’ясував, що розбіжність — у два рази більше.

Йдеться суто про бухгалтерську помилку в обліку вартості зброї та боєприпасів, взятих зі складів, а не про реальні витрати та не про фізичний обсяг допомоги.

Заступниця голови прес-служби Пентагону Сабріна Сінгх сказала журналістам, що чиновники міністерства ще раз перерахували вартість поставок Україні згідно з фінансовими правилами та документами міністерства оборони — і отримали розбіжність у 6,2 млрд дол.

Як повідомляє агентство Reuters, Сабріна Сінгх запевнила, що на обсяг допомоги Україні це ніяк не вплине.

Джерело: Ракурс


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