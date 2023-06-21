Непотрібна ООН - автора напису на авто викликають у суд

https://racurs.ua/ua/n184305-nepotribna-oon-avtora-napysu-na-avto-vyklykaut-u-sud.html

Ракурс

ООН в Україні відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС, не згадавши, що цей терористичний акт здійснено росією.

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Реакція українців не забарилась: на автівках ООН у Києві з’явились написи «Useless» («Непотрібні»).

Художника, який наклеїв напис «Непотрібні» на машини ООН після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, викликали у суд. «Телебачення Торонто» повідомило, що 7 червня, коли було здійснено акцію, співробітники поліції склали на Йосипа Гусака протокол за ст. 173−1 КУпАП (поширення неправдивих чуток).

У вівторок, 20 червня, художник отримав повістку до Подільського районного суду у справі за ст. 173, тобто «Дрібне хуліганство». Наразі адвокат Йосипа з’ясовує, хто позивач у справі та яке насправді правопорушення йому інкримінують.

Машинам ООН дісталося у Києві та Одесі. На автомобілях організації городяни зробили написи useless — «марний». Useless (марні, нікчемні, безглузді) — так «апгрейднули напис на автівках ООН, що стоять на парковці в Києві.

Фотографії опублікував у Twitter користувач із ніком Йось.

Вчора в Україні Росія послужила причиною найбільшої техногенної катастрофи за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, всі потребували допомоги. Зараз, наступного дня, кілька позашляховиків ООН і ВООЗ все ще стоять на одній з київських парковок. Ніякого вандалізму, просто вираження позиції, — наголосив автор допису.

Нагадаємо, на тлі підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, Організація об'єднаних націй, метою якої є підтримання та зміцнення миру, відзначала день російської мови.