Окупанти на Донеччині легалізували фільтраційні табори для українців

https://racurs.ua/ua/n184314-okupanty-na-donechchyni-legalizuvaly-filtraciyni-tabory-dlya-ukrayinciv.html

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Підконтрольна росії адміністрація терористичної днр легалізувала фільтраційні табори для громадян України на тимчасово окупованих районах Донецької області.

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Концтабори в Донецькій області. Тепер — офіційно. Гауляйтер пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої днр або росії, — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

З його слів, повернення громадян в Україну не передбачено окупантами взагалі.

Це означає довічне утримання в таборі… У підсумку — банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно), — вважає Андрющенко.

Нагадаємо, торік постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що дії росії в Україні нагадують сталінські методи, зокрема російські фільтраційні табори — це спроба фізично знищити український народ.