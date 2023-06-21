Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

https://racurs.ua/ua/n184315-posly-ies-pogodyly-11-y-paket-sankciy-proty-rosiyi.html

Ракурс

Посли країн Європейського Союзу 21 червня погодили 11-й пакет обмежувальних заходів проти країни-агресора росії. Про це у Твіттер повідомило шведське головування Ради ЄС.

.

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, а також персональні обмеження, — йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

Раніше сьогодні Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні.

Поки що деталі пакету не оприлюднили, проте раніше пропонувалися нові обмеження на імпорт, зокрема на нові види товарів та запчастини для літаків, які йдуть до інших країн.