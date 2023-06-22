ЗСУ можуть використати сповільнений контрнаступ — ISW

https://racurs.ua/ua/n184340-zsu-mojut-vykorystaty-spovilnenyy-kontrnastup-isw.html

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Збройні сили України можуть використати сповільнений контрнаступ, вважають аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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На думку ISW, уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил окупаційної армії росії і підготовку подальших наступальних дій.

Українські війська 21 червня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 21 червня, що Сили оборони досягли часткового успіху під час наступальних операцій на напрямку Білогорівка — Шипилівка. Генеральний штаб ЗСУ вказав, що оборонці продовжують наступ на ділянці кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей на лінії Вільне Поле — Макарівка.

ISW раніше повідомляв, що продумана оборона російських військ на заході Запорізької області та підготовлені оборонні позиції по всій південній Україні, ймовірно, будуть уповільнювати просування українських військ. Водночас експерти вважають, що українські війська, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, незважаючи на початкові невдачі.

Українські сили можуть проводити кілька наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, щоб поступово відволікати російські сили і створювати умови для майбутніх основних зусиль, — йдеться в огляді.

Окрім цього, ретельне оперативне планування з українського боку, ймовірно, має на меті пом’якшити і збалансувати цю умову з не менш важливим спостереженням, що виснаження російської живої сили є важливою метою.