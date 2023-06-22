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Ракурс
Скільки жінок воюють у лавах ЗСУ, назвав Наєв

Скільки жінок воюють у лавах ЗСУ, назвав Наєв

22 чер 2023, 12:58
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З початку повномасштабного вторгнення окупаційної армії росії в Україну до лав Збройних сил України призвано понад 11 тис. жінок.


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Про це командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв написав 22 червня у Телеграмі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ, до лав Збройних сил України, за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок. З першого дня війни жінки нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту Батьківщини, — зазначив Наєв.

За його інформацією:

  • в Сухопутних військах проходить службу понад 16 тис. військовослужбовців-жінок;

  • у Повітряних силах — понад 7 тис.;

  • у Військово-морських силах — близько 2 тис.;

  • у Десантно-штурмових військах — близько 1 тис.;

  • в Силах територіальної оборони — понад 3 тис.

Решта жінок проходять службу в інших складових Сил оборони.

Джерело: Ракурс


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