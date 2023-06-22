Зеленський підписав закон про заборону ввезення російських книг та газет, який Рада ухвалила рік тому

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Президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав Закон № 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, республіки білорусь, тимчасово окупованої території України» з метою посилення захисту українського культурно-інформаційного простору від антиукраїнської російської пропаганди.

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Зеленський додав, що текст закону був направлений інститутам ЄС, щоб оцінити, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань щодо захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації щодо укладення Європейської комісії із заявки України на членство в ЄС.

Йдеться про закон № 2309-ІХ, який Верховна рада ухвалила ще рік тому — 19 червня 2022 року.

В Україні було створено петицію з вимогою до президента підписати цей закон, а в річницю його ухвалення Верховною Радою влаштований флеш-моб, учасники якого публікували у соцмережах малюнок художника Микити Титова «Видавнича продукція агресора — це теж окупація, президенте, підпишіть».

Зеленський, реагуючи на петицію та флешмоб, 20 червня вказував, що не підписує його, оскільки вважає такою, що суперечить ст. 24 Конституції України, в якій прописано заборону на обмеження за мовними ознаками. МЗС України тоді також заявляло, що в існуючій редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, що може ускладнити процес ухвалення України до Євросоюзу.

Заборона діє щодо будь-яких книг, якщо серед авторів є російські громадяни. Їхні твори забороняється ще й розповсюджувати на території України — тобто фактично забороняє їхній продаж. Втім, ця заборона не належить до книг російських авторів, випущених в Україні до 2023 року.

Книги, видані російською мовою та ввезені в Україну з територій інших країн, закон зобов’язує перевіряти на наявність антиукраїнської пропаганди.

Конституція України зобов’язує президента країни підписати ухвалений Радою закон протягом 15 днів або повернути його депутатам з обґрунтованими та мотивованими пропозиціями. Проте закон про заборону російської друкованої продукції залишався непідписаним понад рік.