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Зеленський підписав закон про заборону ввезення російських книг та газет, який Рада ухвалила рік тому

Зеленський підписав закон про заборону ввезення російських книг та газет, який Рада ухвалила рік тому

22 чер 2023, 16:04
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Президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав Закон № 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, республіки білорусь, тимчасово окупованої території України» з метою посилення захисту українського культурно-інформаційного простору від антиукраїнської російської пропаганди.


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Зеленський додав, що текст закону був направлений інститутам ЄС, щоб оцінити, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань щодо захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації щодо укладення Європейської комісії із заявки України на членство в ЄС.

Йдеться про закон № 2309-ІХ, який Верховна рада ухвалила ще рік тому — 19 червня 2022 року.

В Україні було створено петицію з вимогою до президента підписати цей закон, а в річницю його ухвалення Верховною Радою влаштований флеш-моб, учасники якого публікували у соцмережах малюнок художника Микити Титова «Видавнича продукція агресора — це теж окупація, президенте, підпишіть».

Зеленський, реагуючи на петицію та флешмоб, 20 червня вказував, що не підписує його, оскільки вважає такою, що суперечить ст. 24 Конституції України, в якій прописано заборону на обмеження за мовними ознаками. МЗС України тоді також заявляло, що в існуючій редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, що може ускладнити процес ухвалення України до Євросоюзу.

Заборона діє щодо будь-яких книг, якщо серед авторів є російські громадяни. Їхні твори забороняється ще й розповсюджувати на території України — тобто фактично забороняє їхній продаж. Втім, ця заборона не належить до книг російських авторів, випущених в Україні до 2023 року.

Книги, видані російською мовою та ввезені в Україну з територій інших країн, закон зобов’язує перевіряти на наявність антиукраїнської пропаганди.

Конституція України зобов’язує президента країни підписати ухвалений Радою закон протягом 15 днів або повернути його депутатам з обґрунтованими та мотивованими пропозиціями. Проте закон про заборону російської друкованої продукції залишався непідписаним понад рік.

Джерело: Ракурс


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