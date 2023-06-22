Сальдо пригрозив ударом по Молдові за ракетний удар по Чонгару

https://racurs.ua/ua/n184357-saldo-prygrozyv-udarom-po-moldovi-za-raketnyy-udar-po-chongaru.html

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Головний колабораціоніст росіян на окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо пригрозив ударом по території Молдови за ракетний удар по Чонгару.

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Про це він сказав у відео, яке розповсюдили російські пропагандисти.

Сальдо заявив, що незабаром будуть атаки на мости Одеської області та в молдавських Джурджулештах, що межують із Румунією.

Сальдо після ранкового прильоту прогулявся Чонгарським мостом, який зв’язує Крим із Херсонською областю, куди сьогодні прилетіли ракети Storm Shadow. Аналогічне відео 27 липня 2022 року з Антонівського мосту записував інший гауляйтер — Кирило Стремоусов.

У МЗС Молдови назвали такі погрози «неприйнятними». Кишинів має намір викликати російського посла «на килим» після погроз гауляйтера Сальдо вдарити по мостах через Дунай після вибухів на Чонгарі 22 червня.