В ООН помітили причетність росії до вбивств дітей в Україні і внесли армію рф у глобальний «список ганьби»

https://racurs.ua/ua/n184371-v-oon-pomityly-prychetnist-rosiyi-do-vbyvstv-ditey-v-ukrayini-i-vnesly-armiu-rf-u-globalnyy.html

Ракурс

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що росія відповідає за загибель 136 дітей в Україні у 2022 році.

.

Про це йдеться в щорічній доповіді організації.

Документ розіслали членам Ради Безпеки ООН, повідомляють Reuters та Agence France-Presse, які ознайомились із доповіддю.

Як повідомляє AFP, доповідь ООН, присвячена темі дітей у зонах військових конфліктів, буде опублікована наступного тижня. За даними Reuters, Гутерріш також включив російську армію до «список ганьби» — перелік світових правопорушників.

Генсек ООН зазначив у звіті, що був «особливо шокований» великою кількістю убитих та покалічених дітей, а також числом нападів на школи та лікарні, які приписують російським силам. У звіті йдеться, що Гутерріш також «вкрай стурбований» великою кількістю аналогічних порушень щодо дітей з боку українських військових.

Організація підтвердила, що у 2022 році Україні вбито 477 дітей (це офіційне число підтверджених смертей, який насправді може бути більше — «Ракурс»). ООН вдалося довести причетність російських збройних сил до смерті 136 них, ще 80 дітей буцімто загинули внаслідок дій (яких і на яких саме територіях України у публікаціях не уточнюється) української армії, яка обороняє свою країну від російсько-нацистських загарбників.

Згідно з даними доповіді, 909 дітей отримали різні поранення під час війни, з них 518 постраждали від дій російської армії та пов’язаних з нею угруповань, ще 175 дітей нібито було поранено через активність ЗСУ.

У доповіді йдеться, що російські війська здійснили 480 нападів на школи та лікарні України. 91 дитину, згідно з документом, військові рф використовували як живий щит.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента рф володимира путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії. Аналогічного ордера було видано стосовно російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.