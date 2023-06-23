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Рашисти вдарили по транспортному підприємству в Херсоні, є загиблі і поранені
Рашисти вдарили по транспортному підприємству в Херсоні, є загиблі і поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184385-rashysty-vdaryly-po-transportnomu-pidpryiemstvu-v-hersoni-ie-zagybli-i-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські воєнні злочинці уранці 23 червня вдарили по транспортному підприємству в Херсоні.
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55-річний чоловік загинув на місці, ще п’ятеро його колег — поранені, їх шпиталізували. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін та показав фото з місця.
Окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.
Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег — поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу, — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Згодом стало відомо про другого загиблого в Херсоні: 43-річний працівник загинув в медзакладі, уточнив Прокудін.
На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі, — зазначив голова ОВА.