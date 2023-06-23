Російські воєнні злочинці уранці 23 червня вдарили по транспортному підприємству в Херсоні.

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55-річний чоловік загинув на місці, ще п’ятеро його колег — поранені, їх шпиталізували. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін та показав фото з місця.

Окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.

Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег — поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу, — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згодом стало відомо про другого загиблого в Херсоні: 43-річний працівник загинув в медзакладі, уточнив Прокудін.